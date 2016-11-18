Виробників гомеопатії зобов'яжуть довести її ефективність

Тепер виробникам гомеопатії буде необхідно надавати докази безпеки та ефективності своєї продукції поряд з виробниками звичайних лікарських препаратів.

На сайті Федеральної торгової комісії США повідомляється, що відомості про ефективність безрецептурних лікарських препаратів в даний час базуються тільки на традиційній гомеопатичній теорії, при цьому немає жодних доказів, отриманих із застосуванням сучасних наукових методів, що свідчать про їх ефективність.

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Основні принципи гомеопатії були сформульовані німецьким лікарем Самуелем Ганеманом в кінці XVIII століття. Гомеопатія заснована на принципі «подібне лікують подібним», і означає, що речовини, що викликають симптоми, схожі з хворобою, у здорової людини, здатні вилікувати хворого. Ключовим елементом такого лікування є кількість речовини, необхідна для досягнення терапевтичної відповіді: найчастіше гомеопатичні препарати розбавляють до такої міри, що вміст діючих речовин у них опускається нижче рівня визначення.

У заяві регулятора також йдеться, що компанії, які не бажають надавати доказові дані ефективності їх гомеопатичних препаратів можуть цього не робити за умови зазначення на упаковці наступної інформації:

1) Немає жодних наукових даних, що доводять ефективність даного препарату;

2) Заявлені властивості препарату базуються на теоріях, сформульованих в XVIII столітті і не підтримуються більшістю сучасних медичних експертів.

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У минулому році вчені з Австралії довели, що гомеопатичні препарати не працюють. Проаналізувавши досвід лікування різних захворювань, а також доказову базу (у поданні робіт взяли участь також прихильники гомеопатії), експерти дійшли висновку, що клінічних досліджень ефективності гомеопатії проведено недостатньо, а їх якість залишає бажати кращого. Наявні докази в жодному разі не можуть показати, що гомеопатія являє собою ефективне лікування.