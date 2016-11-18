Виробників гомеопатії зобов'яжуть довести її ефективність
Федеральна торгова комісія США оголосила про впровадження нової політики щодо безрецептурних гомеопатичних лікарських засобів.
Тепер виробникам гомеопатії буде необхідно надавати докази безпеки та ефективності своєї продукції поряд з виробниками звичайних лікарських препаратів.
На сайті Федеральної торгової комісії США повідомляється, що відомості про ефективність безрецептурних лікарських препаратів в даний час базуються тільки на традиційній гомеопатичній теорії, при цьому немає жодних доказів, отриманих із застосуванням сучасних наукових методів, що свідчать про їх ефективність.
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Основні принципи гомеопатії були сформульовані німецьким лікарем Самуелем Ганеманом в кінці XVIII століття. Гомеопатія заснована на принципі «подібне лікують подібним», і означає, що речовини, що викликають симптоми, схожі з хворобою, у здорової людини, здатні вилікувати хворого. Ключовим елементом такого лікування є кількість речовини, необхідна для досягнення терапевтичної відповіді: найчастіше гомеопатичні препарати розбавляють до такої міри, що вміст діючих речовин у них опускається нижче рівня визначення.
У заяві регулятора також йдеться, що компанії, які не бажають надавати доказові дані ефективності їх гомеопатичних препаратів можуть цього не робити за умови зазначення на упаковці наступної інформації:
1) Немає жодних наукових даних, що доводять ефективність даного препарату;
2) Заявлені властивості препарату базуються на теоріях, сформульованих в XVIII столітті і не підтримуються більшістю сучасних медичних експертів.
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У минулому році вчені з Австралії довели, що гомеопатичні препарати не працюють. Проаналізувавши досвід лікування різних захворювань, а також доказову базу (у поданні робіт взяли участь також прихильники гомеопатії), експерти дійшли висновку, що клінічних досліджень ефективності гомеопатії проведено недостатньо, а їх якість залишає бажати кращого. Наявні докази в жодному разі не можуть показати, що гомеопатія являє собою ефективне лікування.