Якість сну впливає на стан імунної системи - вчені

Вчені з Університету Тюбінгена (Німеччина) під керівництвом Т. Ланге провели дослідження, щоб встановити, як впливає відсутність сну на імунну систему, пише American Journal of Physiology.

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Аналізували кількість Т-лімфоцитів в крові групи волонтерів (14 молодих чоловіків у віці 25 років у середньому) у разі, коли їм дозволяли спати з 23.00 до 7.00 і в разі, та, коли вони не спали протягом 24 годин.

У "сплячої" групи кількість Т-лімфоцитів під час сну зменшувалася порівняно з неспанням. У групі, якій не дозволяли спати, вміст цих лімфоцитів було високим.

Виявлене зниження числа Т-лімфоцитів під час сну зачіпає адаптивну імунну систему, вважають автори дослідження, і пояснює, чому регулярний сон важливий для здоров'я людини.

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Про роботу імунної системи можна судити по динаміці Т-лімфоцитів в крові людини. Т-лімфоцити це основний тип лімфоцитів в імунній системі людини. Велика кількість Т-лімфоцитів присутня у крові і готова напасти на віруси та інші інфекційні агенти, які вторгаються в тіло. Навіть під час глибокої стадії сну, система здатна виділяти в кров Т-лімфоцити, соматотропыни та адреналін для боротьби з інфекційними агентами.