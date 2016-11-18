Учені назвали ще одну загрозу електронних сигарет

Електронні сигарети не так вже й безпечні. Як стало відомо Університету Рочестера, звичка курити електронні сигарети може вилитися в запалення ясен та інші проблеми ротової порожнини, пише Мeddaily.ru з посиланням на РИА "Новости". Виявляється, через випари електронних сигарет клітини ротової порожнини починають виділяти прозапальні білки. Це призводить до пошкоджень і хвороб.

Чим частіше людина курить електронні сигарети, тим вищий ризик отримати проблеми з зубами і ротовою порожниною, кажуть медики. Був проведений експеримент: фахівці виростили тканини ясен в тривимірній структурі. Також використовувалися окремі клітини ясен. Їх піддавали впливу випарів від електронних сигарет. Вплив тривав 15 хвилин.

Читайте також"Полуничні" електронні сигарети найбільш небезпечні для бронхів - дослідженняЗ'ясувалося, що альдегіди і карбонові кислоти, канцерогени та інші речовини, що містяться в випарах, викликали запальні реакції в клітинах ясен. Вони змушували клітини передчасно старіти і позбавляли їх здатності до поділу. Тобто випаровування робили клітини схильними не тільки до хвороб, але і травм. Важливо: негативні ефекти вдалося виявити тільки у електронних сигарет з смаковими добавками.