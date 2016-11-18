Апное сну шкодить кровоносній системі - дослідження

Як відомо, при цьому розладі дихання багаторазово зупиняється і поновлюється під час сну через блокування верхніх дихальних шляхів. Відповідно, рівень кисню в організмі то знижується, то підвищується. Через 6 годин подібних коливань відбувається збій у роботі кровоносної системи, повідомляє Мeddaily.ru з посиланням на The Indian Express.

Попередні дослідження показали, що апное сну пов'язане з гіпертонією. В ході нового дослідження учені з Університету Британської Колумбії встановили: здатність регулювати артеріальний тиск починає погіршуватися дуже швидко. Фахівці вивчали вплив переривчастої гіпоксії на серцево-судинну систему декількох здорових молодих людей.

Читайте такожРозроблена нова технологія для лікування хропінняУчасники протягом 6 годин носили вентиляційні маски. Рівні кисню постійно змінювалися, як це буває при апное сну. Дослідження показало: за переривчастої гіпоксії страждали барорецептори, які регулюють кров'яний тиск. Крім того, в учасників змінився кровотік в ногах. За словами дослідників, з часом це може призвести до негативних наслідків для судин.