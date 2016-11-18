Сканування мозку показало, чому жінки схильні до багатозадачності

Співробітники Лабораторії нейролінгвістики НДУ ВШЕ з'ясували, що чоловічому мозку потрібно більше енергії для того, щоб переключити увагу. Крім того, у чоловіків в умовах багатозадачності активується більше ділянок мозку. В експериментах взяли участь 69 чоловіків та 71 жінка у віці від 20 до 65 років, пише Мeddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Читайте такожСтрес по-різному змінює мозок хлопчиків і дівчаток - ученіДобровольці виконували різні завдання, наприклад, сортували предмети за формою і кількістю. Також учасники пройшли когнітивні тести. Відомо: в умовах багатозадачності у людей одночасно активуються три ділянки мозку - дорсолатеральна префронтальна кора, нижня тім'яна частка і нижня потилична звивина. Однак, як показало нове дослідження, мозку жінок було потрібно менше енергії для перемикання між завданнями.

Читайте такожПізня друга вагітність жінки покращує роботу її мозку - дослідженняТак, у чоловіків при виконанні декількох завдань одночасно сильніше підвищувалася активність в дорсолатеральній префронтальній корі. Крім того, у них активувалися моторні зони і острівець, а у представниць прекрасної статі - ні. Тобто, чоловіки переключалися між завданнями набагато повільніше. Найбільш помітними були відмінності між молодими чоловіками і жінками у віці від 20 до 45 років.