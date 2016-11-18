Учені створили новий тест, який дозволяє діагностувати рак за лічені години

Тест на основі «рідкої біопсії» дозволяє діагностувати меланому за кілька годин. Швидка постановка діагнозу уможливлює своєчасно розпочати лікування та знизити смертність серед пацієнтів. Особливо це важливо в тих випадках, якщо у пацієнтів виявляються поширені форми раку, повідомляє Медпортал.

Читайте такожПухлина не є єдиним симптомом раку молочної залози - онкологиТест був створений дослідниками з Мельбурна. Вони розповідають про те, що застосування нового тесту вже допомогло врятувати життя пацієнтки з меланомою. Діагноз був поставлений Наташі Сторк (Natasha Stork), молодій мамі з Австралії. Всього через кілька тижнів після пологів Наташа стала страждати від болів у шлунку. Застосувавши новий аналіз, медики діагностували в пацієнтки 4 стадію метастатичної меланоми. У жінки були виявлені метастази в шлунок, малий кишечник, стегнові кістки і печінку.

Лікарі змогли призначити лікування тільки після того, як їм вдалося визначити, який саме тип раку був у пацієнтки. Зазвичай для цього необхідно проведення інвазивної процедури, в ході якої береться пухлинний зразок.

Лікарі ж провели аналіз крові і результат був готовий усього за шість годин. Лікарі виявили у пухлинних клітинах BRAF-мутацію і призначили адекватне лікування так швидко, як тільки могли. Зараз Наташа в ремісії.

Читайте такожПри ранній діагностиці 95% пацієнтів з меланомою виліковуються - медикиДжонатан Себон (Jonathan Cebon), професор-онколог, пояснює, що пацієнти з поширеною меланому не можуть чекати призначення лікування довго і важливо вчасно поставити їм діагноз.

Зараз тест використовується для діагностики раку легені і меланоми, а надалі з'являться тести для виявлення і інших типів пухлин.