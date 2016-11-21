ВООЗ оголосила про завершення режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з вірусом Зіка

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про завершення режиму надзвичайної ситуації в глобальному масштабі, що діяв з 1 лютого і був викликаний поширенням вірусу Зіка.

Про це йдеться в заяві ВООЗ за підсумками п'ятого засідання спеціального комітету щодо Зіка, повідомляє ТАСС.

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Комітет рекомендував ухвалити відповідні програми роботи і виділити на них кошти, зважаючи на "довгострокову природу хвороби та її наслідків".

За даними ВООЗ, випадки перенесення вірусу Зіка комарами відзначено на даний момент у 75 країнах. У 28 із них зафіксовано випадки мікроцефалії, потенційно пов'язані з зараженням вірусом Зіка. За минулий тиждень цей список поповнили Аргентина і Гваделупа. Про випадки синдрому Гійєна-Барре інформували в цілому 19 країн. 12 держав заявили про наявність свідоцтв локальної передачі вірусу Зіка від людини до людини, серед них США, Аргентина, Перу, Франція і Німеччина.

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