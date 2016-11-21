Ринок протиракових вакцин зросте втричі до 2022 року - експерти

Обсяг ринку терапевтичних вакцин проти онкологічних захворювань до 2022 році сягне 7,5 млрд доларів, прогнозують експерти GBI Research. У 2015 році даний сегмент ринку оцінювався в 2,5 млрд, таким чином сукупні темпи річного приросту становитимуть майже 17%.

Читайте такожВідмова дорослих від щеплень обходиться економіці США в $ 7 млрд на рікНа ринок імунотерапії раку, частиною якого є терапевтичні вакцини, у найближчі 10 років очікує швидкий розвиток завдяки активним розробкам нових препаратів. Нині ведуться дослідження понад 1,2 тисячі імунотерапевтичних засобів, що становить 17% всіх протионкологічних розробок.

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Ще одним чинником зростання є практично повна відсутність генериків на ринку терапевтичних вакцин, позаяк це відносно молодий напрямок терапії. Перша вакцина для лікування онкологічних захворювань була зареєстрована в США в 2010 році, нею стала Провенж (Provenge).

Провенж — індивідуальна імунотерапевтична вакцина, розроблена для лікування андрогеннезалежного раку простати. Вакцина містить спеціальним чином культивовані аутологічні антигенпрезентувальні клітини, здатні «налаштувати» імунну систему пацієнта на боротьбу зі злоякісною пухлиною.

Експерти прогнозують, що до 2022 року річні продажі терапевтичних вакцин tisagenlecleucel-T (Novartis) і KTE-C19 (Kite Pharma) зможуть перевищити 1 млрд доларів.