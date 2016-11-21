Більшість дорослих з аутичними розладами не знають про свій стан - психологи

Навіть у тому випадку, якщо такі люди вирішують розібратися, що саме відбувається з ними, вони стикаються з серйозними проблемами, пише EurekAlert!. Психологи з Університету Вермонта (University of Vermont) з'ясували, що в середньому на те, щоб самостійно діагностувати у себе розлад аутичного спектру, у дорослих людей йде близько 3,8 року.

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Багато відзначили, що вони з самого дитинства почували себе не такими як всі. Ці відчуття збереглися і в дорослому житті. Один з пацієнтів розповідає, що прожив у різних великих містах по десять років – у жодному йому не вдалося знайти собі друзів.

Після того як люди дізнавалися про існування інших пацієнтів, у яких імовірно теж був розлад аутичного спектру, вони починали відчувати себе спокійніше. Читаючи розповіді інших пацієнтів вони починали відчувати «почуття причетності». Один з учасників дослідження зазначив, що відчув одночасно неймовірне полегшення і засмучення, почувши «свою» історію з вуст іншої людини, розказану його власними словами.

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Лаура Льюїс (Laura Lewis), яка керувала дослідженням, зазначає, що відсутність формального діагнозу збільшувало ризик розвитку у таких людей депресії, тривожності і підвищувало ймовірність скоєння суїциду. Вона вважає, що і лікарі, і громадськість, повинні знати про існування групи людей, які не знають, що вони страждають на розлади аутичного спектру, і тих, хто самостійно поставив собі такий діагноз. Їхнім досвідом і самовідчуттям не можна нехтувати.