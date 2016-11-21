ВООЗ планує запустити проект із масштабної імунізації дітей Африки проти малярії
Пілотна кампанія щодо імунізації уможливить зібрати необхідні дані для прийняття рішення про повсюдне впровадження програм вакцинації проти малярії.
Пілотна кампанія з імунізації протималярійною вакциною RTS,S затверджено і буде запущено в 2018 році в трьох африканських країнах, найбільш схильних до інфекції, повідомляє сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
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Згідно з результатами клінічних досліджень, вакцина RTS,S, розроблена компанією GlaxoSmithKline, забезпечує часткову захист від малярійного паразита Plasmodium falciparum, поширеного у країнах, розташованих на південь від Сахари. Саме на цих територіях реєструється 90% випадків захворюваності на малярію, причому 77% випадків припадає на дітей віком до 5 років.
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Пілотна кампанія з імунізації дозволить зібрати необхідні дані для прийняття рішення про повсюдне впровадження програм вакцинації проти малярії. Для реалізації програми протягом перших 4 років благодійні фонди та організації охорони здоров'я нададуть 52,1 млн доларів.
Вакцина RTS,S, також відома як MosquirixTM, була схвалена в 2015 році європейськими регуляторами для імунізації дітей, які проживають у країнах Африки. Однак результати довгострокового дослідження показали, що ефект протималярійної вакцини триває менше 7 років. Причому зниження захисних функцій вакцини найшвидше відбувається у регіонах з найбільшою поширеністю малярії.