ВООЗ планує запустити проект із масштабної імунізації дітей Африки проти малярії

Пілотна кампанія з імунізації протималярійною вакциною RTS,S затверджено і буде запущено в 2018 році в трьох африканських країнах, найбільш схильних до інфекції, повідомляє сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

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Згідно з результатами клінічних досліджень, вакцина RTS,S, розроблена компанією GlaxoSmithKline, забезпечує часткову захист від малярійного паразита Plasmodium falciparum, поширеного у країнах, розташованих на південь від Сахари. Саме на цих територіях реєструється 90% випадків захворюваності на малярію, причому 77% випадків припадає на дітей віком до 5 років.

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Пілотна кампанія з імунізації дозволить зібрати необхідні дані для прийняття рішення про повсюдне впровадження програм вакцинації проти малярії. Для реалізації програми протягом перших 4 років благодійні фонди та організації охорони здоров'я нададуть 52,1 млн доларів.

Вакцина RTS,S, також відома як MosquirixTM, була схвалена в 2015 році європейськими регуляторами для імунізації дітей, які проживають у країнах Африки. Однак результати довгострокового дослідження показали, що ефект протималярійної вакцини триває менше 7 років. Причому зниження захисних функцій вакцини найшвидше відбувається у регіонах з найбільшою поширеністю малярії.