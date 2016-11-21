У Шанхаї проходить 9-та Глобальна конференція щодо зміцнення здоров'я

Дев'ята глобальна конференція щодо зміцнення здоров'я організована спільними зусиллями Всесвітньої організації здоров'я (ВООЗ) та Національної комісії з охорони здоров'я і планування сім'ї Китайської Народної Республіки, повідомляє сайт ВООЗ.

Читайте такожНа посаду Генерального директора ВООЗ подано шість кандидатур

Конференція надасть безпрецедентну можливість для того, щоб в історичний момент, коли відзначається 30-річний ювілей Оттавської хартії, і в перший рік здійснення Цілей у сфері стійкого розвитку (ЦУР) знову заявити про важливість зміцнення здоров'я для поліпшення стану здоров'я населення та забезпечення справедливості у сфері охорони здоров'я. Вона покликана надати державам-членам напрямні і керівні вказівки щодо практичного застосування принципів, методів та механізмів зміцнення здоров'я, заснованих на фактичних даних, для досягнення ЦУР.

Читайте такожВООЗ готова допомогти бідним країнам в їх боротьбі з курінням

Перед конференцією стоять наступні завдання: підвищити інформованість про значення та потенціал зміцнення здоров'я як перетворюючого стратегічного підходу для реалізації Порядку денного в галузі сталого розвитку на період до 2030 року та досягнення її Цілей в області стійкого розвитку (ЦУР); привернути увагу до необхідності відобразити питання зміцнення здоров'я в національних заходах для досягнення ЦУР; показати, яким чином зміцнення здоров'я може прискорити прогрес у вирішенні конкретних завдань в рамках ЦУР.

Читайте такожВООЗ оголосила про завершення режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з вірусом Зіку

750 запрошених учасників, на різних рівнях представляють уряди держав-членів ООН і міжнародні організації, громадянське суспільство, а також міжнародні фінансові установи та фонди.