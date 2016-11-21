Вчені назвали регуляцію апетиту ефективним методом боротьби з ожирінням

Вчені з Католицького університету Сан-Антоніо в Іспанії виявили нову сполуку, яка допоможе впоратися із психогенним переїданням, що призводить до появи надлишкової маси тіла, повідомляє bioRxiv.org.

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Одним з перспективних методів боротьби з ожирінням є регуляція апетиту. Відомо, що головну роль у виникненні відчуття голоду грає центр задоволення, одним з елементів якого є прилегле ядро. Як було показано, активність цієї структури, що є частиною лімбічної системи, пов'язана з залежністю (адикцією) від тютюну і опіоїдів. Тому вчені вважають, що застосування препаратів, призначених для боротьби з адикціями, допоможе в боротьбі з переїданням.

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Такою речовиною є бупропіон — антидепресант, який застосовується для лікування нікотинової залежності. Однак тривалість його дії недостатня для ефективного лікування. Інша подібна сполука — вареніклін — більш дієва, проте викликає небажані побічні дії. Щоб знайти альтернативу обох препаратів, що підходить для лікування ожиріння, вчені за допомогою комп'ютерних алгоритмів провели пошук всіх можливих речовин, чия форма була б схожа на структуру варенікліна, в базі даних DrugBank.

Встановлено, що препарат цевимелін, що застосовується для стимуляції вироблення слини, подібний до варениклину своєю тривимірною структурою та біологічною активністю. Вчені вважають, що ця сполука здатна взаємодіяти з альфа-4-бета-2 нікотиновим рецептором так само, як і інші ліки проти адикцій.