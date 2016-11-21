Авокадо захищає від інфекційного захворювання - дослідження

Йдеться про листеріоз - хворобу, збудником якої є лістерії. Це захворювання особливо небезпечно для вагітних жінок і людей з ослабленим імунітетом. Як показало нове дослідження, проведене в Монтеррейському технологічному інституті, екстракт авокадо здатний контролювати бактерії, що викликають лістеріоз, пише Мeddaily.ru з посиланням на Deccan Chronicle.

Читайте такожКорисні властивості авокадоНа думку фахівців, синтетичні харчові добавки можуть мати побічні ефекти. Тому вчені сподіваються замінити їх натуральними добавками. Дослідники порівняли екстракт ацетогенінів (корисних сполук з авокадо) з двома відомими протимікробними препаратами.

Читайте такожКанадські вчені виявили в авокадо протипухлинні властивостіФахівці виявили, що екстракт має схожі властивості. Він може запобігти лістеріозу. Екстракт виявився ефективним при температурі 37 градусів Цельсія і при охолодженні до 4 градусів Цельсія. Вчені підкреслюють: необхідні подальші дослідження.