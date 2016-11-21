Вживання салату з пластикових упаковок загрожує зараженням сальмонелами - дослідження

Біологи Великобританії встановили, що вживання листового салату, який зберігається в холодильнику в пластикових упаковках, пов'язане з небезпекою інфікування сальмонелами.

Як повідомляє EurekAlert!, в ході типового 5-денного зберігання в холодильнику на листках упакованого салату вчені виявили близько ста тисяч окремих бактерій Salmonella enterica.

Читайте такожВ українських яйцях, що поставляються в Ізраїль, сальмонелу не знайшли Вчені з'ясували, що ймовірність розмноження бактерій Salmonella enterica підвищується до двох разів у поміщеному в упаковку салаті в разі наявності на його листі невеликих пошкоджень. Справа в тому, що патогени разом з соком рослини утворюють мікробні біоплівки, які виявляють сильну стійкість до змивання водою.

Читайте такожВ Україну не пустили більш як 4 тонн зараженого польського салату "Айсберг"

Як припускають дослідники, спочатку сальмонели потрапляють на листя салату при його вирощуванні у відкритому грунті. На думку авторів дослідження, патогени можуть потрапити на листя і з переробленої проточної води.