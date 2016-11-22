Дефіцит сну погіршує роботу нирок - дослідження

Вчені неодноразово повідомляли, що недосип шкідливий для здоров'я, підтверджуючи свої слова результатами численних досліджень. Дефіцит сну може послабити імунітет, викликати депресію, погіршення пам'яті, набір ваги і багато інших неприємних наслідків.

Читайте такожНічний сон для жінок важливіший, ніж для чоловіків - дослідженняВчені з Університету Іллінойсу (University of Illinois) під керівництвом Ани Рікардо (Ana C. Ricardo) з'ясували, що пацієнтам, які страждають хронічною хворобою нирок, потрібно бути особливо уважними до того, скільки вони сплять, повідомляє Медпортал. Недостача сну може спровокувати загострення захворювання і погіршити стан хворих.

В експерименті, який провели дослідники, взяли участь 432 дорослих пацієнти, що страждають хронічною хворобою нирок. За допомогою спеціальних браслетів вчені виміряли тривалість сну учасників експерименту, а також приблизно протягом п'яти років спостерігали за станом їх здоров'я.

Читайте такожУ Великобританії пройшли перші трансплантації нирок, проведені роботомВ середньому нічний сон тривав 6,5 годин. За час спостереження у 70 учасників розвинулася ниркова недостатність, а 48 людей померли. Кожна додаткова година сну знижувала ризик розвитку ниркової недостатності на 19%, а збільшення фрагментації сну на 1% (дроблення сну через мікропробудження на безліч фрагментів) підвищувало цю ймовірність на 4%. Люди, що мали сонливість вдень, вмирали на 10% частіше, ніж ті, хто протягом дня відчував себе бадьорим.

Дослідники вважають, що якість сну є недооціненим фактором ризику прогресування хронічної хвороби нирок. Фахівці повинні приділяти більше уваги нормалізації сну хворих.