У США шкільний автобус потрапив в аварію, 6 дітей загинуло, 23 дитини травмовано

Щонайменше шестеро дітей загинули під час аварії шкільного автобуса в американському штаті Теннессі ввечері в понеділок.

Як передає ВВС, автобус боком налетів на дерево і майже розвалився на дві частини.

У ньому знаходилися 35 школярів у віці від 5 до 10 років. Крім шістьох загиблих, один з яких помер у лікарні, повідомляється про 23 госпіталізованих дітей.

Місцеві ЗМІ повідомляють про довгі черги в центрах переливання крові у зв'язку з ДТП.

За однією з попередніх версій, перед зіткненням з деревом автобус врізався в стовп. За словами шефа поліції міста, автобус рухався з перевищенням швидкості.

Водій автобуса вижив. Влада повідомила, що він співпрацює зі слідством.