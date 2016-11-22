У США шкільний автобус потрапив в аварію, 6 дітей загинуло, 23 дитини травмовано
08:59, 22 листопада 2016Зарубіжні новини
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За однією з попередніх версій, перед зіткненням з деревом автобус врізався в стовп.
23 постраждалі дитини госпіталізовані / Фото: УНІАН
Щонайменше шестеро дітей загинули під час аварії шкільного автобуса в американському штаті Теннессі ввечері в понеділок.
Як передає ВВС, автобус боком налетів на дерево і майже розвалився на дві частини.
У ньому знаходилися 35 школярів у віці від 5 до 10 років. Крім шістьох загиблих, один з яких помер у лікарні, повідомляється про 23 госпіталізованих дітей.
Місцеві ЗМІ повідомляють про довгі черги в центрах переливання крові у зв'язку з ДТП.
За однією з попередніх версій, перед зіткненням з деревом автобус врізався в стовп. За словами шефа поліції міста, автобус рухався з перевищенням швидкості.
Водій автобуса вижив. Влада повідомила, що він співпрацює зі слідством.
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