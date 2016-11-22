Дієтологи назвали найнебезпечніші добавки до кави

Існують багато протилежних думок стосовно користі кави, але деякі складові цього напою є об'єктивно шкідливими для організму. Дієтологи назвали добавки, від яких варто відмовитись кавоманам, повідомляє Znaj.ua.

Підсилювачі смаку

Вчені застерігають, що ваніль, лісовий горіх та карамель містять багато цукру та барвників у будь-якому вигляді. Замість них краще додавати ванільний екстракт, м'ятну олію або мелені горіхи. Однак слід пам'ятати, що вони все одно підвищують рівень цукру в організмі.

Сахарин

Як виявилось, сахарин та інші замінники цукру мають більш негативний вплив на організм, ніж натуральні складові. Вони пробуджують почуття голоду, що призводить до переїдання.

Цукор

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Знежирене молоко

Знежирене молоко є більш шкідливим, ніж звичайне, адже містить більшу кількість вуглеводів, що призводить до зайвої ваги.

Сухі штучні вершки

Штучні вершки зазвичай містять кукурудзяний сироп та рослинні олії, які призводять до цукрового діабету та серцевих захворювань через велику кількість цукру.

Алкоголь

Читайте такожАлкогольні енергетики діють на мозок підлітків подібно до кокаїну - вченіСпиртні напої є найбільш шкідливими складовими кави, які взагалі не мають корисних властивостей. Вони призводять до розладу психіки та алкоголізму.