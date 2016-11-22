Волоські горіхи позитивно впливають на настрій - дослідження

Попередні дослідження показали, що вживання волоських горіхів знижує ризик діабету, ожиріння і хвороб серця. Виявляється, волоські горіхи можуть впливати і на настрій. Це з'ясували вчені з Університету Нью-Мексико. В їх дослідженні взяли участь 64 студенти у віці від 18 до 25 років, пише Мeddaily.ru з посиланням на The Hindustan Times.

Читайте такожГоріхи підвищують розумову активністьДобровольців попросили протягом 16 тижнів щодня з'їдати по три скибочки бананового хліба. Спочатку (протягом перших 8 тижнів) добровольці їли хліб з волоськими горіхами, а решту часу - без. Горіхи були дуже здрібнені, так що хліб не відрізнявся за смаком і зовнішнім виглядом. Настрій студентів дослідники оцінювали за допомогою тесту.

Читайте такожГоріхи пригнічують запальні процеси в організмі - вченіДослідження показало: через 8 тижнів вживання хліба з горіхами настрій учасників чоловічої статі покращився на 28%. У жінок настрій не змінився. За словами фахівців, ймовірно, на настрій позитивно впливають корисні сполуки, що містяться у волоських горіхах, такі як альфа-ліноленова кислота, вітамін Е, фолієва кислота, поліфеноли або мелатонін. Або ж справа у взаємодії цих сполук.