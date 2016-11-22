Китай приєднався до глобальної боротьби з тютюнопалінням

В даний курцями є 28% населення КНР, причому шкідливою звичкою страждає 50% дорослих чоловіків, пише повідомляє MedicalXpress.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), щорічно в Китаї близько 1 млн людей помирають через захворювання, пов'язані з курінням. Ще близько 100 тис. помирають внаслідок пасивного куріння.

У червні 2015 року мерія Пекіна заборонила курити в офісах, ресторанах, готелях і лікарнях. Минулого тижня столичному прикладу послідував Шанхай – тепер там заборонено не тільки куріння всередині приміщень, але і на автобусних зупинках і стадіонах.

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Виступаючи на конференції ВООЗ, представник міністерства охорони здоров'я Китаю заявив, що заходи з обмеження тютюнопаління будуть прийняті по всій країні вже в цьому році.

Посилення антитютюнової політики в Китаї ускладнене тим, що виробництво тютюнової продукції, контрольоване державою, приносить країні щорічно 160 млрд доларів у вигляді податків і прибутку.