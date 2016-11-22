Дослідження довело, що каротиноїди суперкорисні для мозку

В Університеті Джорджії (University of Georgia) вчені за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії з'ясували, що високий рівень каротиноїдів в організмі може сприяти більш ефективній роботі мозку. Про це свідчать дані дослідження, в якому брали участь понад люди у віці від 65 до 86 років, пише Medical Xpress.

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Раніше наукові роботи вже підтверджували, що каротиноїди, зокрема, лютеїн і зеаксантин, позитивно впливають на здоров'я очей і роботу когнітивної функції мозку. Однак механізм роботи цих мікроелементів, за словами одного з авторів поточної роботи докторанта Каттера Ліндберга (Cutter Lindbergh), досі не був вивчений. Другий автор роботи, професор психології Стефен Міллер (Stephen Miller), додав, що розуміння того, яким чином каротиноїди впливають на когнітивну функцію, може допомогти літнім людям зберегти мозкову активність шляхом прийому певних кількостей лютеїну і зеаксантину в якості харчових добавок.

Учасникам дослідження фахівці з Університету Джорджії пропонували пройти тести, які полягали у відтворенні пар слів, які вони чули раніше. Під час проходження тестів, мозкову активність вимірювали за допомогою функціональної МРТ. Рівень каротиноїдів у крові респондентів визначили з допомогою аналізу сироватки крові, а також показань неінвазивної фліккер-фотометрії, яка показувала, який вміст лютеїну і зеаксантину на сітківці очей учасників. З'ясувалося, що ті літні люди, в організмі яких було багато цих мікроелементів (група 1), справлялися із завданням по відтворенню слів ефективніше — вони витрачали менше ресурсів мозку на те, щоб напружити пам'ять, порівняно з тими людьми, у яких рівень каротиноїдів в організмі був невисоким (група 2). Активність мозку в учасників з першої групи була нижчою, а результат — приблизно таким же, як і в учасників з другої групи, тобто ККД мозку був вищий у першій групі.

Каттер Ліндберг прокоментував, що зовні всі літні люди виглядали приблизно однаково, проте в роботі мозку залежно від кількості каротиноїдів в організмі учасників спостерігалася суттєва різниця. У людей з низьким рівнем каротиноїдів мозок компенсував природні руйнівні процеси, підключивши для вирішення завдання різні ділянки, які в учасників з високим рівнем лютеїну і зеаксантину задіяні не були.