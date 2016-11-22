Вагітним жінкам протипоказано лежати на спині на 7-9 місяці вагітності - вчені

Вчені Нової Зеландії (Оклендський університет) встановили, що вагітним жінкам, які перебувають на сьомому-дев'ятому місяці вагітності (третьому триместрі), протипоказане лежання на спині. Як повідомляють вчені, це може бути небезпечним для життя і здоров'я плоду, повідомляє EurekAlert!.

Фахівці встановили, що лежання на спині для жінок, що перебувають на останньому, тобто на третьому триместрі вагітності, пов'язане з високим ризиком мертвонародження. Медики припускають, що причиною цього є зміна частоти серцевих скорочень у плода та зниження обсягів кисню, що надходить у кров.

Читайте такожСправжні масштаби малюкової та материнської смертності в світі занижені - ВООЗАвтори дослідження спостерігали за 29 здоровими жінками, які перебували на 7-9 місяці вагітності, і частотою серцевих скорочень у плода. Надалі вони планують досліджувати інші позиції для сну вагітних жінок та їх вплив на здоров'я плода.