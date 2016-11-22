Медики розповіли, чим корисні продукти з високим вмістом клітковини

Якщо мікроби в травному тракті не отримують достатньої кількості натуральних волокон, якими вони харчуються, вони починають поглинати слизову, що вистилає травний тракт. В результаті порушення цілісності слизової небезпечні бактерії вражають стінку травного тракту, пише Cell Press.

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Міжнародна команда вчених під керівництвом Еріка Мартенса з Мічиганського Університету (США), порівняла дієти з різним вмістом натуральних волокон.

В ході експерименту мишей заражали різними мікробами. У тварин, які отримували їжу з мінімально обробленого зерна і рослин, був товстий шар слизу і інфекція у стінці травного тракту не розвивалася. У тих, хто сидів на дієті без натуральних волокон, вже через кілька днів мікроби починали поїдати слизову.

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Група мишей, що отримували їжу, багату пребіотичними волокнами – (очищені форми волокна, які містять деякі оброблені продукти та харчові добавки), спостерігалася така ж ерозії шару слизу, як і на дієті без волокон. Аналіз тканин травного тракту у випадках низько і безволоконних дієт виявив не тільки тонший і неоднорідний слиз, але і виразки у стінках травного тракту.

Результати проведеного дослідження важливі для розуміння ролі натуральних волокон у нормальній дієті і можливості їх використання для профілактики і лікування захворювань травного тракту.

«Якщо Ви не годуєте бактерії, вони можуть з'їсти вас», - говорить керівник дослідження Ерік Мартенс.