Вчені розробили новий метод усунення вікових ушкоджень у клітинах організму

Він полягає у видаленні мутованих ДНК з мітохондрій, пише MedicalXPress.

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У кожній клітині людського організму (за винятком еритроцитів) знаходяться сотні або тисячі мітохондрій. Ці органели беруть участь у виробленні енергії, необхідної для метаболічних реакцій. У них також міститься ДНК (мтДНК), з якої утворено мітохондріальний геном. Оскільки механізми відновлення геному в органелах не так добре розвинені, як у ядрі, в одній і тій же клітині часто знаходиться як мутована мтДНК, так і нормальна. Коли генетичні відмінності досягають критичного рівня, клітина гине.

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Вчені вивели генетично модифікованих плодових мух (Drosophila), мітохондріальний геном у м'язових клітинах яких схильний до випадкових мутацій. Зміни в мтДНК впливає на м'язи, знижуючи здатність комах до польоту, що робить дрозофіл зручним модельним організмом для вивчення процесів старіння. У людини вікові процеси також впливають на функції м'язів, викликаючи саркопенію та інші розлади.

Клітини можуть позбавлятися ушкодженої мтДНК за допомогою процесу мітофагії, при якому відбувається знищення дефектних мітохондрій. Дослідники виявили, що, коли вони стимулювали гени, що відповідають за мітофагію, ділянки ДНК, аналоги яких сприяють розвитку хвороби Паркінсона у людини, знижували свою активність. Так, надмірна експресія гена Parkin зменшує частку мутантної мтДНК з 76 до 5 відсотків. За словами вчених, це дозволяє нормалізувати клітинні процеси.

Автори статті планують зайнятися пошуком препаратів, які могли б викликати той же ефект. Дослідники вважають, що в майбутньому люди зможуть періодично проходити процедури клітинного очищення, щоб видаляти ушкоджену мтДНК з головного мозку, м'язів та інших тканин.