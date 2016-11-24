ООН закликає уряди країн забезпечити бідним людям доступ до ліків

Члени Групи дійшли висновку, що, незважаючи на великий науковий прогрес, мільйони людей, як у бідних, так і багатих країнах перебувають у злиднях через непомірні витрати на медицину, багато помирають тільки тому, що їм не по кишені той чи той медичний препарат, повідомляє Центр новин ООН.

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Генеральний секретар ООН нагадав про зобов'язання всіх держав забезпечувати здоровий спосіб життя, сприяти добробуту всіх людей у будь-якому віці, а також ділитися з бідними країнами новітніми технологіями.

Після прийняття Порядку денного в галузі розвитку на період до 2030 року Пан Гі Мун створив Групу високого рівня, якій доручив проаналізувати глобальну ситуацію з медикаментами, вивчити можливості усунення протиріччя між забезпеченням прав творців ліків і технологій, з одного боку, та дотриманням прав людини, правил торгівлі та вимог охорони здоров'я, з іншого.

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«Після проведення всеосяжного дослідження група представила у вересні 2016 року доповідь, яка містила простий, але переконливий заклик: ніхто не повинен страждати через те, що не може заплатити за медикаменти, послуги з діагностики, медичні прилади або вакцини», - сказав Пан Гі Мун.

У доповіді містяться рекомендації урядам, міжнародним організаціям, промисловості, громадянському суспільству і всім тим, хто залучений у сферу охорони здоров'я.

У ньому йдеться про необхідність комплексного підходу до питань права на інтелектуальну власність, доступу до технологій у сфері охорони здоров'я, стимулювання досліджень, розвитку, а також забезпечення відповідальності та підзвітності.

Пан Гі Мун привітав висновки доповіді, а також окремі коментарі членів міжнародної Групи, яку очолили колишній президент Швейцарії Рут Дрейфус і колишній президент Ботсвани Фестус Гонтебанье Могае.

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«Я закликаю держави і зацікавлені організації вивчити цю доповідь і представлені в ньому рекомендації, беручи до уваги існуючі міжнародні угоди та публікації з цими важливим питанням», - заявив Генеральний секретар. Він настійно рекомендував знайти можливість забезпечити доступ до ліків для всіх, хто цього потребує.