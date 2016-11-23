У США істотно знизилися показники захворюваності на старечу недоумкуватість

Кількість американців, які страждають на хворобу Альцгеймера та інші геріатричні когнітивні захворювання, істотно скоротилася за 12 років. Про це свідчать результати національного дослідження, опубліковані в JAMA.

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У дослідженні враховувалися медичні дані понад 20 тисяч осіб у віці 65 років. Згідно з представленими даними, поширення деменції серед літнього населення США впало з 11,6% у 2000 році до 8,8% у 2012-м. Автори відзначають, що скорочення кількості випадків деменції відбулося, незважаючи на поширення факторів ризику серцево-судинних захворювань (високого артеріального тиску, діабету і ожиріння) у 2000-2012 роках. За їхніми словами, частково позитивна динаміка може пояснюватися поліпшенням якості лікування серцево-судинних захворювань, підвищенням рівня освіти.

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Деякі експерти прогнозують, що кількість пацієнтів, які страждають на старече недоумство, у світі подвоюється кожні 20 років і до середини XXI століття може досягти 131,5 мільйона осіб. Основною причиною зростання рівня поширеності деменції називається швидке старіння населення планети. Однак нові дані свідчать про те, що поширеність деменції може навпаки скоротитися.