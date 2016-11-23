Вживання знеболювальних може зумовлювати стійке звикання - медики

Між 2010 і 2015 роками вживання знеболювальних препаратів, що спричиняють звикання, зросла в Ізраїлі на 150%. Реабілітаційні центри повідомляють про постійне зростання кількості пацієнтів, які "підсіли" на опіоїди, пишуть Новини Ізраїлю.

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У міністерстві охорони здоров'я Ізраїля висловлюють занепокоєння цією тенденцією і вважають, якщо вона не буде зупинена, то Ізраїль опиниться у становищі США, де звикання до опіоїдів переросла в епідемію.

За наведеними у статті даними, від 200 до 300 тисяч ізраїльтян отримують щороку не менше одного рецепту на опіоїди. Фахівці вважають, що кількість тих, у кого спостерігається звикання до препаратів, обраховується тисячами, якщо не десятками тисяч.