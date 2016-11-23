Добову потребу людини у калії та магнії покриють 5 бананів - дієтологи

У США прийнята унікальна стратегія харчування населення на 5 років. Пріоритети в ній розставлено так: на першому місці калій, потім кальцій з вітаміном Д, магній, протеїни, харчові волокна, пише ЕurekАalert!.

Правильне харчування «по-американськи» це «стратегія 6 тарілок» – нежирні молочні продукти, цільнозернові культури, олії, нежирні сорти м'яса і риби, курка, бобові. Основне джерело антиоксидантів і мікроелементів – овочі і фрукти. Їх слід з'їдати не менше 400 грамів на день.

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Дієтологи відзначають, що значна кількість калію і магнію міститься в бананах (заодно в них багато антистресової амінокислоти – триптофану). Але для того, щоб покривати добову потребу в цих мікроелементах треба з'їдати 5 середніх бананів на день. Крім того, в різний час доби електроліти по-різному засвоюються організмом. Наприклад, у дорослих людей кальцій з молочних продуктів, споживаних увечері, засвоюється на 40%, а вранці – лише на 15%. У дітей і вагітних жінок ця цифра становить 60%.