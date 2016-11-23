Препарати нового класу знижують ймовірність передачі ВІЛ статевим шляхом - дослідження

У 2015 році більш як 2 мільйони осіб у всьому світі заразилися вірусом імунодефіциту людини статевим шляхом, який і є основним способом зараження.

Читайте такожВІЛ-інфекція вражає нервову систему - дослідженняІспанські дослідники з інституту IDIBELL оцінили ефективність дії нового антиретровірусного препарату долутегравір, повідомляє Медпортал. Вони з'ясували, з якою швидкістю ліки знижують вірусне навантаження в сперматозоїдах, і порівняли цей показник з результатами дії інших препаратів. Автори впевнені, що ці ліки зменшують ймовірність статевої передачі вірусу ефективніше, ніж більшість інших препаратів.

Такі препарати в основному допомагають знижувати вірусне навантаження в крові, вже через 6-9 місяців лікування цей показник відчутно зменшується. Однак у 5-25% пацієнтів, у яких вірус у крові перестає виявлятися, висока концентрація ВІЛ в спермі зберігається. Таким людям лікарі рекомендують при статевому акті користуватися презервативами, а їх неінфікованим партнерам для профілактики також приймати антиретровірусні препарати.

Ефективніше за інших зі зниженням вірусного навантаження в сперматозоїдах борються препарати нового класу – інгібітори інтегрази, до числа яких належить і долутегравір. Зараз ліки, що належать до цього класу, рекомендуються як препарати першої лінії.

Читайте такожКількість нових заражень ВІЛ-інфекцією у світі скоротилася на 40% - ООНДослідники оцінювали зміну вірусного навантаження в крові і спермі на 3, 7 і 14 день, а також через місяць, три і шість після початку лікування. У перші дні показник швидко знижувався, потім цей процес уповільнювався і, нарешті, стабілізувався. Вчені з'ясували, що інгібітори інтегрази дали змогу швидко добитися значного зниження кількості вірусу і в спермі, і в крові.

Автори пояснюють, що прискорення зниження вірусного навантаження одночасно зменшує ймовірність статевої передачі вірусу. Особливо це важливо для людей, що входять до групи високого ризику.