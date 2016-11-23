Пробіотики знижують рівень стресу і тривоги - вчені

В одному з провідних наукових журналів Nature опублікували результати дослідження вчених з університету штату Міссурі, згідно з яким пробіотики здатні знижувати рівень стресу і тривоги, повідомляє Newsru.co.il.

Читайте такожДатські вчені розробили йогурт, який має солодкий смак без цукруПробіотики або корисні живі бактерії стають все більш популярні як засіб поліпшення здоров'я завдяки їх корисній дії на шлунково-кишковий тракт. Попередні дослідження показали прямий зв'язок між мікрофлорою кишечника і центральною нервовою системою. У новому дослідженні вчені, використавши як модель популярну акваріумну рибку даніо, визначили, що введення пробіотику може зменшити занепокоєння, пов'язане зі стресом.

Читайте такожКорисні властивості ферментованих продуктівУ ході експериментів дослідники виявили, що у спеціально створеній стресовій ситуації (ізоляція і зміна температури) у метаболізмі риб, яким вводили лактобактерії плантарум (бактерії, що містяться в йогурті та пробіотичних добавках), спостерігалася менша стресова реакція. Вчені прийшли до висновку, що бактерії в кишечнику змінили експресію гена, пов'язаного зі стресом і тривогою. Крім цього, такі риби проводили менше часу на дні акваріуму, що також говорить про зниження рівня їх занепокоєння.

Вчені вважають, що вони розробили порівняно недорогий метод для тестування інших видів пробіотиків та їх потенційного впливу на різні системи організму.

Пробіотики - клас мікроорганізмів (в основному біфідобактерії і лактобактерії), які використовуються в терапевтичних цілях, а також харчові продукти та біологічно активні добавки, що містять живі мікрокультури.