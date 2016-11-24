Препарат для лікування гіперактивності є ефективним у терапії наслідків травм мозку - дослідження

Лікарська терапія комбінацією з реабілітаційною програмою виявилася ефективною у лікуванні пацієнтів, які мають когнітивні проблеми після черепно-мозкової травми. Новий підхід здатний навіть поліпшити стан людей, які перенесли травму голови за кілька місяців або років до терапії, пише Neuropsychopharmacology.

Читайте такожГен "аутизму" порушує нейронні зв'язки в мозку - дослідженняУ дослідженні взяв участь 71 пацієнт з хронічними когнітивними порушеннями після черепно-мозкової травми, що сталася не раніше, ніж за 4 місяці до початку терапії. Залежно від групи, пацієнти проходили тільки реабілітаційну програму або реабілітаційну програму разом з лікарською терапією метилфенідатом.

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Після підведення підсумків роботи, автори дійшли висновку, що фармакотерапія значно покращує показники короткочасної пам'яті, уважності, здатності до навчання.

В даний час препарат метилфенідат використовується у деяких країнах для корекції синдрому дефіциту уваги і гіперактивності.