Морозиво на сніданок корисне для мозку - дослідження

Морозиво на сніданок значно підвищує дієздатність мозку і в цілому розумову активність людини. До такого висновку прийшли японські вчені з університету Кьорін, повідомляє Daily Mail.

Читайте такожМозкові стимулятори не такі вже й безпечні для мозку - вченіУчасникам дослідження пропонувалося починати кожен ранок із вживання морозива. Після цього вони проходили ряд тестів на комп'ютері, в ході яких оцінювалися аналітичні здібності і швидкість реакцій досліджуваних. За результатами тестів з'ясувалося, що група, яка їла на сніданок морозиво, справлялася з завданнями набагато краще і швидше.

Такий сніданок призводить до різкої стимуляції альфа-хвиль у мозку учасників, стверджує керівник дослідницької групи професор Йосіхіко Когої.

Читайте такожСтрес по-різному змінює мозок хлопчиків і дівчаток - ученіНа думку вчених, морозиво здатне «струшувати» мозок людини і швидко виводити його із сонного стану. Вони вважають, що справа не в самих ласощах, а просто в тому, що воно холодне. Проте після заміни морозива на іншу холодну їжу позитивного ефекту не спостерігалося.

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