Окуляри Google Glass знижують швидкість реакції мозку - вчені

У листопадовому випуску журналу Cognitive Research: Principles and Implications опубліковані результати дослідження, проведеного під керівництвом психологів з університету Флориди, повідомляє Newsru.co.il. Вчені виявили, що багатозадачність, необхідна для обробки легкодоступної інформації, що з'являється на дисплеї пристроїв типу Google Glass, може збільшувати час відгуку мозку.

Читайте такожЗосередження на екрані смартфона тимчасово "відключає" слух - вченіПротягом трьох років вчені досліджували 363 студентів-психологів, яким пропонувалося вирішити когнітивне завдання на комп'ютері, одягши Google Glass (окуляри з маленьким екраном над правим оком користувача). Одній з груп досліджуваних, крім основного завдання, була дана інструкція ігнорувати інформацію з гаджета, другій групі пропонувалося її запам'ятати. Третя група виконувала завдання на комп'ютері без електронних окулярів. У всіх експериментах студентам з обох груп з Google Glass знадобилося більше часу на основне завдання, ніж тим, хто не одягав окуляри.

Психологи припускають, що причиною таких результатів може бути природна схильність людини обробляти мову, і два зорових стимули – основне завдання і вторинна інформація з Google Glass – конкурували за можливість візуальної обробки мозком, що знизило швидкість роботи.

Читайте такожТелефонні розмови hands-free розсіюють увагу водіяПсихологи застерігають: те, що у нас є можливість використовувати подібні пристрої, зовсім не означає, що ми повинні це робити. Так, деякі виробники автомобілів використовували цю технологію для відображення швидкості на лобовому склі, що може стати небезпечним під час водіння.