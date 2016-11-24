"Комплекс альфа-самця" шкодить психічному здоров'ю чоловіка - учені

Згідно з дослідженням, опублікованим Американською психологічною асоціацією (АРА), чоловіки, які вважають себе "плейбоями" або мають владу над жінками, з більшою ймовірністю мають психологічні проблеми, ніж ті, хто меншою мірою відповідає традиційному чоловічому образу, повідомляє Newsru.co.il.

Читайте такожВчені виявили причину чоловічої агресії: винні жінкиРезультати дослідження психолога Джоела Вонга, кандидата наук з університету Блумінгтон (Індіана, США), показали, що чоловіки з яскраво вираженою маскулінністю мають більш слабке психічне здоров'я і в той же час несхильні шукати психологічну допомогу.

Джоел Вонг і його колеги провели мета-аналіз 78 досліджень з участю 19453 респондентів, у яких було відображено зв'язок між психічним здоров'ям (рівнем депресії, задоволеністю життям і пошуком допомоги) і 11 традиційними параметрами мужності, виведеними експертами. До цих параметрів належать: прагнення до перемоги, необхідність емоційного контролю, прийняття ризику, насильство, домінування, статева розбещеність, впевненість у своїх силах, важливість роботи, влада над жінками, презирство до гомосексуалізму і прагнення до статусу.

Читайте такожУ чоловіків зі щасливим дитинством формуються стійкі сімейні зв'язки - психологиАналіз показав, що відповідність "мужньому образу" і, зокрема, яскраво виражені самодостатність, гонитва за статевою різноманітністю і влада над жінками, відображає сексистську позицію і пов'язана з негативними наслідками для психічного здоров'я.

На думку авторів дослідження, отриманий зв'язок показує, що дискримінація за статтю не просто відображає соціальну несправедливість, але і має шкідливий вплив на психіку тих, хто займає таку позицію.