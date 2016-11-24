Вживання аспартаму зумовлює набору зайвої маси тіла - дослідження

Суперечки з приводу того, корисні чи шкідливі замінники цукру, ведуться давно. Часто в дискусіях згадується аспартам. Команда дослідників з Массачусетської лікарні (Massachusetts General Hospital), розташованої за Гарвардській медичній школі (Harvard Medical School) виявила, що цей замінник цукру не допомагає людям худнути, а, навпаки, сприяє набору ваги, повідомляє Медпортал. Це відбувається тому, що один з продуктів розпаду аспартама, фенілаланін, заважає роботі ензиму, що перешкоджає розвитку метаболічного синдрому.

Читайте такожФахівці довели небезпеку цукрозамінниківНаукову групу очолив професор Річард Ходін (Richard Hodin). Він пояснив, що зазвичай замінники цукру використовують люди, які хочуть позбутися зайвої ваги. Вони думають, що таким чином рухаються у напрямку до здорового способу життя, але це не так. За словами професора Ходіна, дослідження на мишах показують, що аспартам насправді не покращує, а погіршує ситуацію. Він блокує роботу кишкової лужної фосфатази (IAP) — а цей ензим, згідно з раніше опублікованими роботами, перешкоджає розвитку діабету, ожиріння і метаболічного синдрому.

На першій стадії експериментів вчені з'ясували, що активність кишкової лужної фосфатази знижується, якщо додати її в розчин, що містить деяку кількість напою, підсолодженого аспартамом. Якщо в розчині з напоєм замість аспартама був присутній цукор — кишкова лужна фосфатаза залишалася такою ж активною, як і була. Основне місце виробництва цього ензиму — тонкий кишечник, і коли дослідники робили мишам ін'єкції з розчином аспартама в цю ділянку, активність ензиму значно знижувалася. Розчин, що містив замість аспартама сіль, такого ефекту не мав.

Щоб розібратися в механізмі роботи аспартама детальніше, вчені провели досліди на чотирьох групах мишей, за якими спостерігали протягом 18 тижнів. Група 1 харчувалася звичайним чином і пила воду, підсолоджену аспартамом. Група 2 при нормальному раціоні вживала лише звичайну воду. Дієта особин з груп 3 і 4 містила велику кількість жирів, але миші з групи 3 пили воду з аспартамом, а група 4 — звичайну воду.

Читайте такожПодаток на солодкі напої знизить показники захворюваності ожирінням і діабетом - ВООЗПо закінченні 18 тижнів дослідники провели вимірювання — зважили мишей і взяли у них аналізи. Вага мишей з груп 1 і 2 практично не відрізнялася, а ось особини з 3 групи набрали більше ваги, ніж їх «колеги» з групи 4. Що стосується показників аналізу крові, то незалежно від дієти у тих мишей, які пили воду з аспартамом, рівень цукру в крові, а також фактора некрозу пухлини альфа (білок — біомаркери запалення) був вищим. Таким чином, аспартам негативно впливав на здоров'я піддослідних тварин.