Сканування мозку позбавить від фобій - дослідження

Співробітники Кембріджського університету знають, як усунути страх з мозку. За словами дослідників, це можна зробити за допомогою штучного інтелекту і сканування мозку. Метод змінить життя людей, які страждають від фобій і посттравматичного стресового розладу (ПТСР), передає Мeddaily.ru з посиланням на The Indian Talks.

Читайте такожВчені розробили методику, що рятує людину від фобії павуківДосі таким пацієнтам доводилося віч-на-віч зіткнутися зі своїми страхами. Новий метод назвали розкодованим нейронним зворотним зв'язком. Він полягає у відстеженні нейронної активності, пов'язаної зі страхом, і її модифікації. В дослідженні брали участь 17 здорових добровольців.

Учасники отримували удари електричним струмом, коли бачили певні зображення на комп'ютері. Незабаром добровольці починали відчувати страх. В учасників збільшувалася частота серцевих скорочень, посилювалося потовиділення і відзначалися інші реакції, пов'язані зі страхом.

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