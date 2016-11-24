Eli Lilly заявила про невдалі результати досліджень ліків від хвороби Альцгеймера

В даний час тривають випробування лікарського засобу у двох інших програмах КД, пише MedicalXpress.

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Компанія Eli Lilly повідомила, що серед пацієнтів з деменцією легкого ступеня, застосування соланезумаба не призвело до уповільнення темпів погіршення когнітивних здібностей. На думку багатьох експертів, після розвитку перших ознак хвороби Альцгеймера зупинити розвиток деменції вже неможливо, терапію необхідно починати ще до появи симптомів.

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На розробку терапії проти хвороби Альцгеймера Eli Lilly витратила понад 3 млрд доларів протягом 27 років. Незважаючи на провал останніх КД, соланезумаб продовжать досліджувати в лікуванні пацієнтів, у яких ще не з'явилися симптоми хвороби Альцгеймера, але вже почалося формування амілоїдних бляшок.