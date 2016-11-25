Міф про Санта-Клауса завдає шкоди дитячій психіці - соціологи

Виявивши, що такого героя не існує в природі, діти отримують психологічну травму і змушені переосмислювати свої життєві установки, пишуть Новини Ізраїлю з посиланням на The Daily Telegraph.

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На думку соціолога, шкідлива сама ідея істоти, яка оцінює поведінку дітей у всьому світі і роздає подарунки за результатами цієї оцінки. Маккей відзначає, що діти, які живуть у карликовій державі Науру, розташованій в південно-західній частині Тихого океану, і без цієї казки відчувають себе щасливими.

Вона стверджує, що новорічна традиція відносно нова, і її неважко буде змінити. "Необов'язково позбавлятися Санти, але треба зрозуміти, чому ви обираєте, чим він так важливий для вас і пояснити дітям, що таке брехня", – заявила Маккей в інтерв'ю виданню.

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Професор психології Крістофер Бойл, співавтор статті, передбачає, що батьки прагнуть зберегти міф про Санта-Клауса в рамках егоїстичного бажання відродити власне дитинство.