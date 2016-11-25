Johnson & Johnson планує придбати Actelion

Johnson & Johnson виступила з пропозицією щодо придбання швейцарської біотехнологічної компанії Actelion за 17 млрд доларів, повідомляє Bloomberg.

Читайте такожPfizer купує Anacor за 5,2 млрд доларівПереговори про угоду поки на початковому етапі. Actelion працює з консультантом для вивчення різних варіантів угоди. Обговорення цього питання не обов'язково призведе до підписання угоди, підкреслюють люди, які знайомі з ситуацією.

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Раніше виконавчий директор і один із засновників Actelion Жан-Поль Клозель (Jean-Paul Clozel) говорив, що компанія має намір залишатися незалежною. У портфелі розробника є, зокрема, два препарати для лікування захворювань легенів, продажі яких, за прогнозами, у найближчі три роки перевищать 1 млрд доларів.