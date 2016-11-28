Лікарі довели, що вживання популярного цукрозамінника шкодить організму
12:22, 28 листопада 2016Зарубіжні новини
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Міжнародний колектив медиків назвав вживання популярного цукрозамінника аспартама однією з причин набору надлишкової маси тіла.
Вживання аспартама призводить до розвитку метаболічного синдрому / Фото: deccanchronicle.com
Вчені протягом 18 тижнів годували мишей жирною їжею. Першій половині гризунів також давали цукор, другий — аспартам, пише New Scientist.
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Раніше вчені виявили, що вживання аспартама змінює баланс і функціонування мікробіоти кишечнику людини, а також призводить до розвитку метаболічного синдрому. Зокрема, саме цей цукрозамінник блокує виробництво лужної фосфатази.
Вчені пропонують провести дослідження на людях. Фахівці не виключають того, що аспартам все ж може використовуватися для схуднення, але в поєднанні з прийомом додаткових препаратів, зокрема тих, які містять лужну фосфатазу.
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