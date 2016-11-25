Келих вина захистить від ішемічного інсульту - дослідження

16:54, 25 листопада 2016
Зарубіжні новини
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Помірне вживання алкоголю «розріджує» кров учасників досліджень, зменшуючи ймовірність розвитку ішемічного інсульту.

30 грамів алкоголю в день знижують ризик інсульту / Фото: УНІАН

Вчені знайшли ще один позитивний ефект від вживання невеликих доз алкоголю — виявляється, люди, які щодня випивають великий келих вина, рідше страждають від ішемічного інсульту, повідомляє Медпортал.

Наукова група складалася з дослідників Каролінського інституту (Karolinska Institutet) та Кембриджського університету (University of Cambridge). Фахівці ознайомилися з 25 опублікованими роботами, в яких загалом взяло участь більш як 20 тисяч дорослих, і виявили, що 30 грамів алкоголю в день знижують ризик розвитку найбільш поширеного виду інсульту — ішемічного. Зазвичай цей гострий стан виникає, коли кровоносна судина в мозку закупорюється згустком крові.

Читайте такожЧервоне вино може компенсувати шкоду від жирної їжіРаніше дослідження показували, що алкоголь зменшує виробництво фібриногену — білка, активність якого призводить до формування кров'яних згустків. Таким чином, помірне вживання алкоголю «розріджувало» кров учасників досліджень, зменшуючи ймовірність розвитку ішемічного інсульту. Якщо ж людина випивала менш як 30 грамів алкоголю в день, ризик розвитку інсульту також знижувався, але не так суттєво. Перебір з алкоголем значно підвищував шанси учасника опинитися на лікарняному ліжку з інсультом будь-якого виду.

Читайте такожЧервоне вино захищає судини від негативних наслідків куріння - дослідженняПровідний автор дослідження Сусанна Ларссон (Susanna Larsson) з Каролінського інституту підкреслила, що питання вживання алкоголю залишається спірним, незважаючи на результати роботи групи. З одного боку, помірне вживання збільшує рівень «корисного» холестерину, зменшує концентрацію фібриногену, знижує рівень запалення в організмі. З іншого боку — алкоголь підвищує кров'яний тиск, що може стати причиною інсульту. Дослідник додала, що, знижуючи ризик розвитку ішемічного інсульту, алкоголь може підвищити ймовірність виникнення геморагічного інсульту.

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