Психологи склали універсальний алгоритм людського щастя

Дослідження Університету Отаго показало, яка діяльність може принести людині справжнє щастя. Як передає Мeddaily.ru, постійна творча активність робить людей щасливими, що позитивно позначається на самопочутті.

Читайте також«Аромат» тіла щасливої людини поліпшить настрій у іншихЦе довело дослідження з 600 новозеландцами. Людей просили протягом двох тижнів вести щоденники, в яких потрібно описувати події життя, ставлення до інших, емоційний стан і самопочуття. Виявилося, обсяг творчої діяльності найсильніше позначався на наявності позитивних емоцій.

Читайте такожЯк стати щасливим за 7 днів Саме творчість породжувала своєрідну ланцюгову реакцію. Вона робила людину щасливішою, а це змушувало її ще більше займатися творчістю. Дану закономірність вчені охрестили "ефектом спірального благополуччя". І тут підходить будь-яке творче заняття (поезія, написання книг, вишивання, кулінарія, малювання, творчість з використанням комп'ютера, твір музики).