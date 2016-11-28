У Нідерландах знищили 190 тисяч качок через пташиний грип

Вірус було виявлено у селищі Біддінгхейзен у провінції Флеволанд у 70 км на схід від Амстердама. Грип торкнувся шести фермерських господарств, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

Спалах гострозаразного штаму H5N8 пташиного грипу було раніше виявлено в Данії, Швеції, Німеччини і Фінляндії, проте голландська влада не повідомила, який саме штам виявлено у них на фермах.

Читайте такожДержпродспоживслужба заборонила ввезення в Україну птиці з Австрії у зв'язку зі спалахами пташиного грипу

Влада заявила, що перевіряє птиць на фермах, розташованих у радіусі трьох кілометрів від місця, де стався первинний спалах, і ввела заборону на транспортування продукції птахівництва в радіусі 10 км.

Пташиний грип - інфекційне вірусне захворювання свійської і дикої птиці. Вперше штам H5N8 з'явився в Південній Кореї на початку 2014 року.

Як правило, пташиний грип не передається людям.

Проте сотні людей померли від штаму цього вірусу H5N1 (у 2005-06 рр.), заразившись їм після прямого чи вторинного контакту з інфікованою домашньою птицею або виробами птахівництва.

На сьогоднішній день жодна людина не була інфікована штамом H5N8.

Разом з тим Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що можливість передачі штаму вірусу H5N8 людині повністю виключити не можна, хоча вірогідність цього мала.