У ПАР стартувало дослідження з вакцинації проти ВІЛ-інфекції

У КД візьмуть участь 5,4 тис. дорослих жителів ПАР, повідомляє сайт Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань.

Читайте такожВченим вдалося придушити процес розмноження вірусу імунодефіциту людиниЕкспериментальна вакцина була створена на основі розробок Військової програми США з вивчення ВІЛ та Міністерства охорони здоров'я Таїланду. Клінічні дослідження, що пройшли в 2009 році показали, що вакцина здатна скоротити вірогідність зараження ВІЛ. Внаслідок препарат був доопрацьований, а режим вакцинації адаптований під реалії Південної Африки.

Для участі в дослідженні HVTN 702 відбираються сексуально активні чоловіки і жінки у віці 18-35 років. Всі добровольці повинні бути ВІЛ-негативними. Очікується, що результати дослідження на території ПАР будуть представлені наприкінці 2020 року.

Читайте такожБританські вчені заявили про першому випадку лікування дорослої людини від ВІЛ-інфекції

Режим імунізації HVTN 702 передбачає використання двох експериментальних вакцин: ALVAC-HIV (векторна вакцина) і двокомпонентної вакцини на основі вірусного білка gp120. Також учасникам буде введений ад'ювант для посилення дії експериментальних препаратів. Попередні дослідження, які пройшли за участю 252 добровольців, показали, що експериментальна вакцина безпечна.

Читайте такожПрепарати нового класу знижують ймовірність передачі ВІЛ статевим шляхом - дослідження

Експериментальна вакцина на основі білка gp120, ґрунтується на гіпотезі, що вірусний білок викликає розвиток аутоімунної реакції до CD4, яка в свою чергу веде до скорочення кількості CD4+ лімфоцитів у крові інфікованого. Вакцина містить поверхневий білок gp120, запрограмований на взаємодію тільки з деякими CD4+ лімфоцитами. Вчені припускають, що це дозволить спровокувати вироблення антитіл до gp120, і таким чином, запобігти в подальшому зараження на ВІЛ.