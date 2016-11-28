Вчені створили "Інтерактивний 3D-атлас людської ембріології"

Робота нідерландців допоможе лікарям краще зрозуміти природу генетичних захворювань і вад розвитку, крім того, проект показує, як мало людство знає про фізіології ембріонів на ранніх термінах, пише IFL Science.

Читайте такожВчені отримали живі зародки з незапліднених яйцеклітин

Ембріологи Амстердамського університету створили кілька інтерактивних тривимірних моделей ембріонів і зібрали їх в єдиний «Інтерактивний 3D-атлас людської ембріології». Вчений Бернадетт де Баккер (de Bernadette Bakker), прокоментувала, що вчені знають більше про Місяць, ніж про те, що відбувається після зачаття, і додала, що на даний момент книги використовують зображення ембріонів, зроблені на основі інформації 1930-х років. Нові посібники виходять з тими ж ілюстраціями, що і старі, але додається тільки нова текстова інформація. За словами фахівців, в літературі в деяких випадках розповідається про розвиток людини за аналогією з розвитком миші або курчати, однак це не відповідає істині. Частина органів формується у ембріона людини раніше, ніж у курей і мишей, а частина — значно пізніше, але в підручниках це не відображено. Новий посібник виправить ці помилки.

Читайте такожУ Велій Британії дозволили цілеспрямовані зміни ДНК людських ембріонів

Над атласом працювали 75 осіб, які проаналізували близько 15 тисяч зразків тканин, деяким з яких вже виповнилося 100 років. Всі ці зразки були взяті з колекції зразків людських ембріонів інституту Карнегі (Carnegie Institution for Science). На основі отриманих даних було розроблено 14 моделей ембріонів у «віці» до 60 днів на різних стадіях розвитку. За допомогою посібника можна не тільки подивитися, як виглядає ембріон зовні, але і детально ознайомитися з тим, як формуються різні системи людини — дихальна, кістякова, нервова та інші.