В Австралії через "грозову астму" померли 6 осіб, ще 5 перебувають у реанімації

В австралійському Мельбурні шість осіб померли і ще п'ять перебувають у реанімації (з них троє в критичному стані) в результаті рідкісного захворювання під назвою "грозова астма", повідомляє Newsru.co.il з посиланням на NBC.

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"Грозова астма" викликається поширенням пилку рослини під назвою райграс. Частинки пилку проникають глибоко в легені, викликаючи напади астми. Напади можуть спостерігатися навіть у тих людей, які ніколи не страждали астмою і не знали про схильність до цього захворювання. Третина пацієнтів, у яких були напади астми у зв'язку з останньою грозою, пережили подібні напади вперше.

Читайте такожДомашні тварини захищають дітей від астми, показало дослідженняПерша епідемія "грозової астми" була зафіксована в Мельбурні в 1987 році. Подібні випадки спостерігалися в США, Канаді, Великобританії та Італії.