Ананаси захищають від атеросклерозу, хвороб серця і раку - дослідження

Як показало дослідження, ананаси не тільки мають приємний смак, але і корисні для здоров'я за рахунок вмісту антиоксидантів, пише Meddaily.ru з посиланням на Zee News. Зокрема, антиоксидантні властивості допомагають боротися з атеросклерозом, хворобами серця і різними типами раку.

Читайте такожВідмова від вечері прискорює обмін речовин - дієтологиА ще ананаси багаті марганцем, що допомагає побудувати міцні кістки. Фахівці радять випивати по склянці ананасового соку в день, щоб підтримувати здоров'я ясен і зубів. Також в ананасах можна знайти бета-каротин. Він захищає від макулярної дегенерації, що загрожує втратою зору.

Читайте такожРетельне пережовування їжі знижує ризик розвитку метаболічного синдрому - дослідженняПри цьому ананас відрізняється відносно низькою калорійністю і високим вмістом клітковини. А це завжди важливо для осіб, що намагаються знизити вагу або контролюють її. До того ж, ананаси прискорюють обмін речовин, живлять волосся, шкіру і нігті.