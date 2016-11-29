Джетлаг може зумовлювати розвиток хронічних захворювань - дослідження

Група дослідників з Бэйлорського медичного коледжу (Baylor College of Medicine) опублікувала роботу, результати якої можуть змусити задуматися людей, які часто літають у далекі відрядження. Джетлаг або синдром зміни часових поясів, кажуть фахівці, може викликати не тільки безсоння і головний біль, але і ожиріння, і багато захворювань печінки, якщо він переходить в хронічну форму, повідомляє Медпортал.

Експерименти за участю мишей показали, що постійний розлад денних ритмів веде до набору ваги і скупчення жиру в печінці, а у деяких особин підвищився рівень запалення в організмі, і, в свою чергу, це підвищення призвело до розвитку раку печінки.

Читайте такожКофеїн збиває внутрішній годинник людиниПровідним автором дослідження був Девід Мур (David Moore), а досліди проводилися в лабораторії доцента Лониня Фу (Loning Fu). Професор Мур розповів, що в останні роки кількість хворих на рак печінки зростає, і у деяких пацієнтів ця хвороба розвивається, минаючи стадію цирозу печінки. У мишей процес проходить аналогічно людському. В ході експериментів вчені змоделювали ситуацію хронічного джетлага у піддослідних тварин, при цьому люди годували мишей здоровою їжею без надлишків жиру. Світло дослідники включали за розкладом, який змінювався щотижня, і через деякий час вони відзначили, що миші набирають вагу. Подальші обстеження показали, що у тварин відбулося порушення метаболізму печінки, що призвело до накопичення в ній жиру. Також у особин, за якими велося спостереження, вироблялося більше жовчних кислот, високий рівень яких, згідно з проведеним раніше дослідженням, асоціюється з підвищеним ризиком розвитку онкологічних захворювань.

Читайте такожПроблеми з обміном речовин призводять до синдрому хронічної втоми - дослідженняЩоразу, коли порушуються денні ритми, в організмі починають активну роботу два рецептори-регулятори метаболізму. У мишей, у яких розвинувся рак печінки, була нижча концентрація білка FXR, який контролює кількість жовчних кислот у печінці. З іншого боку, ті особини, у яких в організмах було менше іншого білка, CAR, рідше захворювали раком.

Дослідники відзначили, що обидва рецептори зустрічаються в людському організмі, таким чином, результати роботи, можливо, застосовні і до людей. На наступній стадії вчені планують вивчити, як можна застосувати їх відкриття для створення нових методів терапії.