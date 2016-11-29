Депрессия може призвести до артриту та хвороб ШКТ - лікарі

Фахівці з Університету Базеля проаналізували дані 6483 підлітків зі США у віці від 13 до 18 років. Дослідження показало: слідом за депресією у молодих людей часто розвивалися артрит і захворювання органів травлення. А тривожні розлади приводили до хвороб шкіри, передає Мeddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Читайте такожКраще відвідувати психотерапевта зранку - дослідженняКрім того, тривожні розлади частіше починалися в учасників, які страждали від хвороб серця. Також вперше була виявлена кореляція між епілепсію та наступними розладами харчової поведінки. Так, дослідникам вдалося визначити фактори ризику деяких психічних і соматичних захворювань.

Читайте такожДепресія і тривожність передаються дітям від батьків - дослідженняДо речі, співробітники Університету Пенсільванії стверджують: важку депресію можна перемогти за допомогою техніки ритмічного дихання Сударшан Крия. В учасників дослідження, які виконували дихальні вправи і приймали ліки, вираженість симптомів клінічної депресії зменшилася порівняно з тими, хто просто приймав препарати.