У США з продажу відкликають дитячі гомеопатичні засоби

Засоби для полегшення болю при прорізуванні зубів Homeopathic Infants' Teething Tablet, а також від болю у вухах Kids Relief Homeopathic Ear Relief Oral Liquid та Homeopathic Kids' Ear Relief Liquid виводять з обігу через некоректні дані на їхніх упаковках, що стосуються вмісту в продукті екстракту беладони, пише Tech Times. В FDA закликали тих батьків, які вже придбали ці засоби, негайно припинити використання й звернутися до лікаря при найменших проявах побічних ефектів у дітей.

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Беладона — отруйна рослина, листя і ягоди якого використовуються в медичних цілях. У середні віки в Італії жінки закапували собі в очі екстракт беладони, щоб здаватися привабливішими, однак на здоров'я красунь ця практика надавала негативний вплив. Ефект розширення зіниці досягався за рахунок атропіну, який міститься в цьому рослині.

Беладона застосовується при лікуванні різних захворювань шлунково-кишкового тракту, астми, полегшення стану при хворобі Паркінсона, а також для дослідження очного дна. Список побічних ефектів досить великий: від сухості у роті до тахікардії, запаморочення і проблеми з сечовипусканням.

В Управлінні по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів закликали звернути особливу увагу на прояви цих ефектів у дітей.