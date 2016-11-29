На фармринку ЄС з'явиться новий препарат для лікування псоріазу

Janssen направила в Європейське агентство з лікарських засобів пакет документів для реєстрації гуселькумаба (guselkumab) – препарату для лікування бляшкового псоріазу, пише PharmaTimes.

Читайте такожУ США з продажу відкликають дитячі гомеопатичні засобиЛікарський засіб призначений для терапії псоріазу середнього та тяжкого ступенів. Ефективність і безпека препарату була підтверджена низкою клінічних досліджень. Так, було показано, що лікування гуселькумабом (100 мг кожні 8 тижнів) призвело до скорочення псоріатичних уражень у 86% пацієнтів до 0-1 за шкалою PGA.

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У клінічних дослідженнях також було продемонстровано перевагу гуселькумаба над широко використовуваним – адалимумабом (торгове найменування Хуміра): через 16 тижнів терапії вираженість псоріазу скоротилася на 90% у 65,9% пацієнтів, що приймали гуселькумаб і у 49,7% пацієнтів, які проходили терапію адалимумабом.

Гуселькумаб є моноклональным антитілом, що блокує інтерлейкін-23, який пов'язаний з хронічним запаленням і грає важливу роль в розвитку псоріазу.